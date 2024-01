AS Roma: il 24 gennaio amichevole con l’Al-Shabab a Riad (COMUNICATO)

Amichevole in Arabia Saudita per la Roma: il 24 gennaio i giallorossi voleranno a Riad per affrontare l’Al-Shabab Football Club, dopo la partita col Verona e prima della sfida con la Salernitana. Lo comunica il club tramite il sito ufficiale:

"La Roma volerà a Riad dove il 24 gennaio affronterà in una partita amichevole l’Al-Shabab Football Club.