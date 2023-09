UFFICIALE: Solbakken ceduto a titolo temporaneo all'Olympiacos (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

Dopo la partenza in Grecia per svolgere le visite mediche, è arrivata anche l'ufficialità della cessione in prestito di Ola Solbakken all'Olympiacos. Lo ha confermato la Roma con un comunicato sul sito ufficiale: "L’AS Roma comunica di aver ceduto all’Olympiacos, a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Ola Solbakken. Arrivato nel gennaio 2023, in giallorosso l'attaccante norvegese ha collezionato 15 presenze e 1 gol, decidendo la sfida con l’Hellas Verona del campionato scorso. In bocca al lupo, Ola!"

La conferma è arrivata anche dal club greco con un comunicato ufficiale: "Il PAE Olympiacos annuncia l'acquisto dell'ala 25enne Ola Solbakken. Il norvegese è nato il 7 settembre 1998 e ha collezionato 20 presenze con la Roma. Ha giocato 14 volte in Serie A, cinque in Europa League e una volta nelle qualificazioni alla Champions League, con un gol e quattro assist. [...] Benvenuto all'Olympiacos!"

L'Olympiacos ha quindi pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto del giocatore norvegese con la maglia biancorossa e un video di presentazione.