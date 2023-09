Ufficiale, rinnovata la partnership con Idealista: lo sponsor diventa Proud Partner del club (COMUNICATO AS ROMA)

La Roma e Idealista continueranno a collaborare, ma l'azienda immobiliare cambia ruolo e diventa Proud Partner del club giallorosso. Ecco la nota ufficiale: "AS Roma è lieta di annunciare di avere rinnovato la partnership con idealista, che diventerà Proud Partner del Club.

La collaborazione continua e si arricchisce di nuove ed entusiasmanti opportunità, sia per gli appassionati di calcio che per gli amanti dell'immobiliare.

L'accordo tra i giallorossi e il portale immobiliare leader in Italia include una serie di iniziative mirate a rafforzare la visibilità del marchio idealista all’interno dello Stadio Olimpico e a offrire esperienze esclusive ai suoi clienti per potenziare il networking.

Idealista godrà di un’ampia visibilità durante tutte le partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia allo Stadio Olimpico: il marchio e i suoi spot appariranno infatti sui maxischermi dell'impianto e sui led a bordocampo.

'Diciamo spesso che i nostri tifosi hanno due case: la casa in cui vivono e lo Stadio Olimpico', ha spiegato Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer dell'AS Roma. 'Per questo siamo felici di collaborare con idealista e di continuare a fornire ai nostri tifosi lo strumento perfetto per le loro esigenze immobiliari'.

I vantaggi portati dalla partnership non finiscono qui, ma si estendono anche ai clienti di idealista, che potranno cogliere l'opportunità di partecipare a esperienze esclusive durante le partite dei giallorossi, in un ambiente ideale per lo sviluppo di nuove connessioni e il rafforzamento del networking.

'Passione e business sono il binomio di successo che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari nel settore dei portali di annunci immobiliari', ha dichiarato Antonio Giordano, Co-CEO di idealista. 'Quando si parla di passione i tifosi della Roma sanno essere davvero contagiosi e siamo entusiasti di essere ancora dalla loro parte per questa avventura unica. Quella con il club giallorosso non è solo una partnership di branding e visibilità; si tratta di creare connessioni significative tramite la nostra piattaforma di annunci. Vogliamo essere partner di fiducia dei tifosi e degli appassionati di calcio per migliorare l'esperienza nella ricerca della loro prossima casa'.

Una delle novità più intriganti di quest'anno interesserà direttamente i calciatori giallorossi, protagonisti di prodotti editoriali esclusivi curati dalla redazione di idealista/News. Questi contenuti saranno promossi attraverso i canali social ufficiali del Club, offrendo un'ulteriore opportunità di coinvolgimento per i tifosi e i lettori di idealista".

(asroma.com)

