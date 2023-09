Ryder Cup 2023, "Rome in One": l'iniziativa lanciata dal Friedkin Group e dall'AS Roma (COMUNICATO)

In questi giorni nella Capitale si sta svolgendo la Ryder Cup 2023, uno dei tornei golfistici più importanti al mondo. Nonostante non si tratti di calcio, c'è anche un pizzico di Roma: oltre alla presenza della CEO Lina Souloukou alla cena di ieri alle Terme di Caracalla, il Friedkin Group è il partner ufficiale della competizione e il club è presente con l'iniziativa "Rome in One". Ecco il comunicato ufficiale: "Insieme a The Friedkin Group, partner della Ryder Cup 2023, il Club è presente al circuito golfistico con "Rome in One", un’iniziativa che unisce calcio, golf e la città di Roma.

Una grande opportunità nell’evento a squadre più importante del mondo del golf: oltre alla vendita del merchandising ufficiale negli AS Roma Store di Piazza Colonna e Via del Corso nei giorni che hanno preceduto l’inizio della competizione, il Club già dall’inizio di questa settimana è presente con "Rome in One", un piccolo campo da golf phygital, caratterizzato dagli inconfondibili colori giallorossi e da pareti a LED che regalano ai partecipanti un’esperienza immersiva all’interno dei luoghi più iconici della città di Roma. Al posto della classica bandiera presente nelle buche dei campi da golf, è stata installata una bandierina del calcio d’angolo, per ricreare l’ambientazione di un campo da calcio unita al divertimento di una prestazione golfistica. L’iniziativa è strutturata su più livelli di difficoltà, aggiungendo all’interno dello stesso campo degli ostacoli molto particolari, come sampietrini, sagome per la barriera e mini-acquedotti. La Ryder Cup e l’AS Roma, oltre a essere legate dalla città ospitante di questa edizione, hanno in comune il 1927, l’anno di fondazione, condividendo dunque quasi un secolo di storia e una riconoscibilità a livello internazionale. L’iniziativa, in collaborazione col Gruppo Friedkin, ha lo scopo di arricchire l’esperienza all’interno del Fan Village del Marco Simone Golf & Country Club di Roma e coinvolgere tutti i tifosi romanisti - e non solo - presenti a un evento di alto prestigio sportivo e di fama mondiale". (asroma.com) VAI ALLA NOTA UFFICIALE