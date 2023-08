UFFICIALE: Azmoun arriva alla Roma in prestito con opzione di riscatto, avrà il numero 17: "Sarebbe un sogno vincere un titolo qui". PINTO: "Lo abbiamo seguito a lungo" (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

Ora è arrivata anche l'ufficialità, Sardar Azmoun è un nuovo giocatore della Roma. Lo ha confermato il club giallorosso tramite un comunicato sul sito ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. "È difficile descrivere le emozioni che sto provando: arrivo in uno dei club più prestigiosi nel panorama internazionale e sarebbe un sogno poter vincere un titolo con la maglia della Roma", ha dichiarato Azmoun. "Lo scorso anno ebbi modo di scendere in campo all’Olimpico e posso dire che nella mia carriera non ho mai visto tifosi così appassionati: adesso non vedo l’ora di poter lottare per loro e per gli obiettivi che abbiamo di fronte". "Azmoun è un calciatore che abbiamo seguito a lungo e del quale abbiamo avuto modo di apprezzare le indiscusse doti tecniche. Siamo certi che il nostro spogliatoio lo aiuterà a integrarsi in fretta e che Sardar riuscirà a mettersi in luce qui in Italia", ha commentato il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto. Nella Roma, Azmoun indosserà la divisa numero 17. Benvenuto, Sardar!"

(asroma.com)

La conferma della definizione dell'affare è arrivata anche sul sito ufficiale del Bayer Leverkusen: "Sardar Azmoun lascerà il Bayer 04 e andrà in prestito per un anno alla Roma. Il club della Bundesliga ha concordato con il club della capitale il trasferimento del centravanti iraniano, acquistato dallo Zenit San Pietroburgo nel gennaio 2022. Il contratto del giocatore della nazionale iraniana a Leverkusen durerà fino al 30 giugno 2027. "Era il desiderio di Sardar ricominciare in un ambiente diverso", spiega Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer 04. "Purtroppo ha dovuto fare i conti con molti infortuni nell'ultimo anno e mezzo. Ora abbiamo raggiunto un buon accordo con la Roma. In Serie A Sardar potrà dimostrare la sua classe ai massimi livelli”.

(bayer04.de)

