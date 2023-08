As Roma: Mater Dei General Hospital è il nuovo 'Proud Health Partner' del club giallorosso (COMUNICATO UFFICIALE)

Giorni di nuovi accordi di partnership per la Roma che oggi, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso nota la collaborazione con la clinica 'Mater Dei'. Questo il messaggio dell'As Roma che annuncia l'accordo:

AS Roma è lieta di annunciare la collaborazione con Mater Dei General Hospital, che diviene Proud Health Partner del Club. Il Club e la struttura sanitaria saranno fianco a fianco per l’intera durata della stagione 2023-24. La clinica offrirà assistenza medico-infermieristica per i calciatori giallorossi in occasione delle partite allo Stadio Olimpico di tutte le competizioni: Serie A, Coppa Italia ed Europa League, nonché per i match casalinghi dell’AS Roma Femminile e del settore giovanile. AS Roma e Mater Dei condividono soprattutto il legame con il territorio ed entrambe le realtà possiedono una naturale propensione all’innovazione nei propri settori di riferimento. La clinica è presente ormai nella città di Roma da più di 50 anni ed è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative italiane ed internazionali, con esperienza in ambito medico-ospedaliero e tecnologie di ultima generazione.

(asroma.com)

