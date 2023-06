UFFICIALE: Tahirovic ceduto all'Ajax a titolo definitivo. La Roma: "In bocca al lupo" (COMUNICATO e VIDEO)

La Roma saluta ufficialmente Benjamin Tahirovic. Il centrocampista bosniaco, infatti, ha superato le visite mediche e si è trasferito a titolo definitivo all'Ajax per 8,5 milioni di euro (bonus compresi) più il 15% sulla futura rivendita. Ecco la nota del club giallorosso: "L’AS Roma comunica di aver trovato un accordo con l'Ajax per la cessione a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic.