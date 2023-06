Notte Bianca dell'Eur: la Roma partecipa sostenendo un mini corso di pronto intervento (COMUNICATO)

Domani, sabato 17 giugno, andrà in scena la "Notte Bianca" dell'Eur, organizzata dal Municipio IX di Roma. All'evento, che si terrà nel quartiere che ospita la sede del club giallorosso, parteciperà anche la società capitolina, sostenendo un mini corso di pronto intervento, offerto da alcuni operatori certificati della Protezione Civile Arvalia, dalle 16.30 alle 18, presso il giardino che costeggia il Laghetto dell’EUR in Viale del Giappone.

Sabato 17 giugno, in occasione della “Notte Bianca” organizzata dal Municipio IX, l’AS Roma è stata invitata a contribuire al calendario di appuntamenti gratuiti che si svolgeranno nel quartiere dell’EUR, che ospita anche la sede del Club dal 2019.

Per questo, in continuità con le iniziative svolte durante l’anno attraverso il proprio Community Network, l’AS Roma sosterrà un evento di prevenzione dedicato ad anziani e non solo. Sono tanti, infatti, i nonni che fanno da baby-sitter ai propri nipotini e che, di fronte a un’emergenza con pericolo di soffocamento, non sanno come intervenire efficacemente.

Per questo, dalle 16.30 alle 18 di sabato 17 giugno, presso il giardino che costeggia il Laghetto dell’EUR in Viale del Giappone, alcuni operatori certificati della Protezione Civile Arvalia offriranno gratuitamente ai presenti un corso di pronto intervento per attivare efficacemente i primi soccorsi a bambini e neonati, effettuare manovre di disostruzione delle vie aeree e praticare la rianimazione cardiaca secondo le linee guida più aggiornate.

Il mini corso insegnerà come riconoscere rapidamente i segni di soffocamento ed operare correttamente per evitare che un intervento sbagliato possa peggiorare e complicare la situazione, con conseguenze gravi e potenzialmente fatali.