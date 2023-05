Roma-Spezia: riparte la vendita dei biglietti (COMUNICATO)

Riparte la vendita dei biglietti di Roma-Spezia, match valido per la 38esima e ultima giornata di campionato. I tifosi giallorossi avevano già avuto la possibilità di comprarli in occasione delle promozioni legate al Black Friday, ma da oggi alle 16 sono tornati ad essere acquistabili. La partita si giocherà nel weekend del 3-4 giugno, anche se non sono ancora stati resi noti né la data né l'orario.

Questo il comunicato integrale della Roma:

I biglietti di Roma-Spezia sono di nuovo in vendita! I tifosi avevano già avuto infatti la possibilità di acquistarli a un prezzo vantaggioso, in occasione delle promo legate allo scorso Black Friday.

Adesso si ricomincia. Data e ora non sono ancora stati resi noti dalla Lega di Serie A, ma la partita si giocherà comunque nel weekend del 3-4 giugno. Dalle ore 16 del 12 maggio, possono essere comprati fino a 4 tagliandi per singola transazione.

Abbonati Plus

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

(asroma.com)

