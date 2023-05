Europa League, Roma-Siviglia: al via la prelazione riservata agli abbonati Serie A (COMUNICATO)

È cominciata alle ore 9 e andrà avanti fino alle 16 la fase di prelazione riservata agli abbonati Serie A per Roma-Siviglia, finale di Europa League. Dalle 17 di oggi alle ore 13 di sabato 20 maggio ci sarà, invece, la prenotazione libera.

AS Roma, su indicazione della UEFA, informa i propri tifosi circa le modalità che saranno adottate per l’acquisto dei biglietti per la finale di Europa League prevista per il prossimo 31 maggio presso la Puskas Arena di Budapest

L’acquisto del biglietto per la partita sarà consentito ai tifosi della AS Roma, esclusivamente tramite dei codici di accesso che consentiranno di finalizzare l’acquisto stesso tramite il portale di vendita ufficiale gestito dalla UEFA.

La vendita ufficiale dei biglietti riservata ai tifosi della Roma sarà prevista dalle ore 13:00 di sabato 20 alle ore 13:00 di mercoledì 24 maggio 2023.

Ogni codice di accesso consentirà l’acquisto di un solo biglietto.

In fase di prenotazione del codice, tramite il sito asroma.com, non sarà richiesto alcun pagamento, ma si acquisirà esclusivamente il diritto ad ottenere il codice di accesso valido per la finalizzazione dell’acquisto.

Oltre le date indicate non sarà più possibile effettuare l’acquisto del biglietto.

I biglietti saranno distribuiti in modalità digitale da Uefa tramite l’apposita APP “Uefa Mobile tickets” entro la serata di venerdì 26 maggio 2023. Clicca qui per maggiori informazioni sulla distribuzione dei biglietti.

Termini e le condizioni di acquisto dei biglietti saranno disponibili sul portale Uefa e dovranno essere letti e accettati da ogni singolo acquirente prima di concludere l’operazione sul portale stesso.

I dati anagrafici dei titolari di biglietti (nome, cognome, data di nascita, nazionalità, numero di telefono e di documento) dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Uefa direttamente tramite la App che consentirà poi di attivare il titolo di accesso ed entrare allo Stadio.

DATE E MODALITA’ DI PRENOTAZIONE CODICI DI ACCESSO VALIDI PER L’ACQUISTO

Dalle ore 9:00 di venerdì 19, alle ore 13:00 di sabato 20 maggio 2023

La finalizzazione del processo di prenotazione tramite il sito asroma.com consentirà al tifoso di ottenere un codice di accesso valido per l’acquisto del biglietto sul portale di vendita ufficiale messo a disposizione dalla Uefa a partire dalle ore 13 di sabato 20 maggio.

In fase di prenotazione sarà possibile selezionare la categoria di posto che si vorrà acquistare. Il settore visualizzato sulla mappa virtuale del processo di prenotazione è puramente indicativo. Il posto effettivo sarà assegnato dalla UEFA al termine del processo di assegnazione dei posti disponibili.

Potrà essere prenotato esclusivamente un codice di accesso per singola operazione e fino ad un massimo di due per singolo account MYASR. Ogni codice darà diritto all’acquisto di un solo biglietto valido per la categoria di prezzo prescelta in fase di prenotazione.

Il codice di accesso sarà inviato all’indirizzo mail collegato all’account MYASR utilizzato in fase di prenotazione.

FASI DI PRELAZIONE E PRENOTAZIONE LIBERA

FASE 1 - PRELAZIONE ABBONATI AS ROMA SERIE 22/23 (CLASSIC E PLUS): La prima fase è riservata ai titolari di abbonamenti nominativi Serie A per la stagione 2022/23, fino ad esaurimento posti disponibili per singola categoria assegnati a questa fase.

Dalle ore 9.00 alle ore 16:00 di venerdì 19 maggio 2023. Una volta effettuato l’accesso al proprio account MYASR, sarà sufficiente effettuare il login inserendo negli appositi campi il codice PNR dell’abbonamento 2022/23 e la propria data di nascita.

Sarà consentita la prenotazione di un codice per singola operazione e fino ad un massimo di 2 per singolo account MYASR.

ATTENZIONE! I codici prenotati in questa fase saranno inviati via mail agli abbonati entro le ore 13 di sabato 20 maggio 2023.

FASE 2 - PRENOTAZIONE LIBERA (garantita)

Dalle ore 17.00 di venerdì 19, alle ore 13.00 di sabato 20 maggio 2023. fino ad esaurimento posti disponibili per singola categoria assegnati a questa fase.

Il relativo link di acquisto per questa specifica fase sarà pubblicato alle ore 17, pertanto si sconsiglia di collegarsi in anticipo sul link di fase 1 dedicato agli abbonati. In tal caso, Il sistema di gestione coda virtuale non sarà in grado di reindirizzare al processo di prenotazione libera e la posizione acquisita sarà dunque non valida ai fini della nuova apertura.

In questa fase, sarà sufficiente effettuare l’accesso al proprio account MYASR ed accedere al processo di prenotazione web selezionando la categoria di prezzo prescelta.

Sarà consentita la prenotazione di un codice per singola operazione e fino ad un massimo di 2 per singolo account MYASR.

ATTENZIONE! I codici prenotati in questa fase saranno inviati via mail ai richiedenti entro le ore 13 di domenica 21 maggio 2023.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI SUL PORTALE UEFA

Clicca sul link che riceverai tramite email da AS Roma e collegati al portale della UEFA.

Crea il tuo account o utilizza quello in tuo possesso.

In caso di nuovo account, ti verrà chiesto di confermare il tuo account via mail. Assicurati di avere la password di accesso all’indirizzo mail utilizzato.

Una volta eseguito il login, inserisci il codice univoco ricevuto via email da AS Roma

Seleziona il biglietto proposto dal sistema. Ti verrà assegnato un posto per la categoria scelta in fase di prenotazione su asroma.com.

Se hai a disposizione 2 codici, potrai riscattarli direttamente in un’unica operazione. Questo ti garantirà di ottenere 2 posti vicini in fase di assegnazione dalla Uefa.

Porta a termine il processo di richiesta del biglietto ed effettua il pagamento

I biglietti saranno distribuiti in modalità digitale da Uefa tramite l’apposita APP UEFA MOBILE TICKETS entro la serata di venerdì 26 maggio 2023. Clicca qui per maggiori informazioni sulla distribuzione dei biglietti.

Per assistenza e maggiori informazioni sul processo di acquisto, visita il seguente link: https://support.tickets-ueclf.uefa.com/hc/en-us

Tutti i tifosi che accederanno allo stadio Puskas Arena, bambini di qualsiasi età e altezza compresi, dovranno essere muniti di biglietto.

Una volta scaricati sulla propria App, i biglietti saranno trasferibili ad altri account esclusivamente entro e non oltre le ore 21 di martedì 30 maggio.

