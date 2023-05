Roma-Salernitana, le iniziative del club per omaggiare i tifosi giallorossi: maglietta celebrativa, incontro con i calciatori e premio per i primi due abbonati 2023/24 (COMUNICATO)

La Roma è pronta a ringraziare i proprio tifosi e ha scelto la gara di lunedì contro la Salernitana per omaggiarli con una maglietta celebrativa, premi, autografi e incontri con i calciatori e non solo. Ecco la nota ufficiale della società giallorossa: "Roma-Salernitana sarà l’occasione per ringraziare i tifosi del sostegno ricevuto durante tutta la stagione.

Io sono la Roma, sempre e ovunque: sugli spalti della BayArena, su quelli dello stadio di Budapest ma anche lunedì sera all’Olimpico, che non sarà solo l’occasione per festeggiare insieme l’approdo alla finale di Europa League. Il Club ha infatti scelto la gara di lunedì per celebrare l’amore per i colori giallorossi e ricambiare l’incessante e spettacolare supporto dei propri tifosi attraverso una serata ricca di iniziative, premi e gadget speciali, arricchita dalla possibilità di vincere un’esperienza unica.

Una t-shirt celebrativa

Il sostegno dello Stadio Olimpico non è mai mancato durante tutta la stagione, è stato una spinta decisiva nei momenti più importanti, un compagno di squadra in più su cui fare affidamento. Per ringraziare i tifosi giallorossi che incessantemente hanno fatto sentire la propria voce, i giocatori dell’AS Roma indosseranno una maglia celebrativa dedicata alla serata durante il loro ingresso per il riscaldamento.

Riflessi pronti, perché (oltre a quella lanciate dai calciatori), alcune di queste maglie verranno sparate in aria da Romolo. Preparatevi dunque, ma non preoccupatevi se non sarete così fortunati da agguantarne una.

La t-shirt sarà infatti messa in vendita negli AS Roma Store, sul nostro Store online e sul nostro Store Amazon a partire dal 23 maggio!

Premi, autografi e l’incontro con i giocatori!

Le occasioni per rendere la serata ancora più speciale non sono finite. Partecipando al concorso sarà possibile incontrare i calciatori al termine della gara, aggiudicarsi la t-shirt celebrativa e un pallone da far autografare!

Scopri come partecipare al concorso e inizia a immaginare dove esporre il pallone autografato!

Gli abbonati più rapidi, premiati da una Legend AS Roma

Non esistono tifosi più fedeli di altri, ma abbiamo individuato i più veloci ad abbonarsi alla prossima stagione! Durante il riscaldamento, infatti, saranno premiati i primi due abbonati per la stagione 2023/24 con la consegna di un riconoscimento direttamente dalle mani di una delle Legend giallorosse.

Sarà una serata unica. Proprio come i tifosi romanisti".

(asroma.com)

