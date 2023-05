AS Roma: iniziative in sostegno della comunità di Budapest insieme a Siviglia e Uefa Foundation (COMUNICATO)

La Roma sta partecipando, insieme al Siviglia e alla Uefa Foundation, a una serie di iniziative in sostegno della comunità di Budapest in occasione della finale di Europa League, in programma stasera alle 21 alla Puskas Arena. Tra le attività di oggi, il club giallorosso ha partecipato assieme al Siviglia a un allenamento con i bambini delle organizzazioni sociali di Budapest. Inoltre è stata consegnata a UEFA Foundation una maglia commemorativa della finale che sarà messa all'asta: il ricavato sarà devoluto all'UNHCR della capitale ungherese. Sempre presso il Fan Festival, la Roma ha consegnato dei gadget anche ai bambini ucraini rifugiati coinvolti nelle attività organizzate da UEFA Foundation.

Questo il comunicato integrale della società giallorossa:

La finale di UEFA Europa League rappresenta per l'AS Roma una grande opportunità di dimostrare ancora una volta la sua funzione di piattaforma sociale, che valorizza lo sport come mezzo per sostenere l'uguaglianza, la diversità, l'inclusione e il fair play.

Per questo motivo, come era avvenuto anche un anno fa prima dell'ultimo atto di UEFA Europa Conference League a Tirana, il Club sta collaborando con UEFA Foundation e con il Sevilla FC per compiere delle attività in comune a Budapest, la città che ospita la finale.

La Società ha lavorato a una pianificazione congiunta con un duplice obiettivo: da un lato l'AS Roma si è adoperata per sostenere la comunità di Budapest per creare un impatto positivo e duraturo, dall'altro il Club ha svolto delle attività di sostenibilità per valorizzare il calcio come strumento per l'inclusione, l'accessibilità e l'emancipazione delle categorie più fragili, tenendo in considerazione, parallelamente, le richieste ricevute da UEFA Foundation.

Tra le attività programmate da UEFA Foundation mercoledì 31 presso il Budapest Fan Festival, il Club ha partecipato assieme al Siviglia a un allenamento con i bambini delle organizzazioni sociali di Budapest, ai quali sono stati regalati dei gadget. Inoltre è stata consegnata a UEFA Foundation una maglia commemorativa della finale che sarà messa all'asta: il ricavato sarà devoluto all'UNHCR di Budapest. Sempre presso il Fan Festival, l'AS Roma ha consegnato dei gadget anche ai bambini ucraini rifugiati coinvolti nelle attività organizzate da UEFA Foundation.

Tra le diverse attività a supporto della comunità locale, nella giornata di martedì una delegazione del Club ha fatto visita a una scuola della periferia di Budapest che accoglie ragazzi in condizioni svantaggiate, a un’associazione che supporta donne vittime di violenza e alla rappresentanza di una squadra di calcio di senzatetto, che ha recentemente vinto un trofeo.

Iniziative che rientrano tra gli impegni intrapresi dall'AS Roma, la prima squadra a collaborare con la UEFA con l'obiettivo di pilotare gli aspetti chiave della Football Sustainability Strategy 2030.

