Roma-Milan: Olimpico sold out, cancelli aperti dalle 15:30. Trasmesso sui maxischermi il secondo tempo della Femminile contro la Fiorentina (COMUNICATO)

Anche contro il Milan, nel match valido per la 32esima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 18, lo Stadio Olimpico sarà sold out. Saranno oltre 60mila i tifosi giallorossi che proveranno a spingere la squadra di José Mourinho verso la vittoria. I cancelli dell'impianto saranno aperti dalle 15:30 e sui maxischermi sarà trasmesso il secondo tempo della partita tra la Roma e la Fiorentina, che potrebbe regalare lo Scudetto alle ragazze di Alessandro Spugna.

Questo il comunicato integrale della Roma con tutte le informazioni sul match di domani:

Più forti degli infortuni. Più forti degli episodi. La Roma assieme ai romanisti è una potenza. Sabato contro il Milan saremo in 60 mila: non spettatori, ma tifosi.

Gli orari

L'Olimpico sarà sold out, ma c'è ancora disponibilità per quanto riguarda le aree Premium. Come sempre, il suggerimento è quello di consultare la pagina biglietti, per vedere se qualche Abbonato Plus avesse rimesso in vendita il proprio posto per questa partita.

I cancelli dello Stadio apriranno alle 15:30. Il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, anche per godervi sui maxischermi dell'Olimpico il secondo tempo di Roma-Fiorentina, che potrebbe regalarci il primo leggendario Scudetto della nostra squadra femminile!

Chi sabato avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi o al Call Center AS Roma: è attivo al telefono, per mail o tramite form dalle 13:30 alle 18 (06.89386000).

L'AS Roma Store su viale delle Olimpiadi aprirà alle 15:30 e chiuderà le porte alle 18. Fino al fischio di inizio del match potrete regalarvi o regalare uno dei fantastici capi in vendita! Approfittatene, perché sarà l'ultimo giorno di apertura per questo Store - naturalmente, lo ritroverete all'inizio della prossima stagione - mentre quello presente all'interno della Toyota Fan Zone vi darà sempre la possibilità di acquistare i capi delle collezioni AS Roma fino al termine del campionato!

La Toyota Fan Zone

La Toyota Fan Zone vi aspetta dalle 15:30 tra la Curva Sud e la Tevere, per offrirvi un ampio ventaglio di attività, come la Gladiator Challenge, le Photo Opportunities, il Toyota Training Kick e, per i baby romanisti, il Truccabimbi!

Offside Food Waste

Anche per Roma-Milan è attiva "Offside Food Waste", l'iniziativa promossa assieme ad Acli e all’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale per combattere gli sprechi alimentari. Nelle aree hospitality dell'Olimpico sarà possibile raccogliere il cibo in più.

Prosegue "Unstoppable" - "Superiamo gli ostacoli"

Non si ferma “Unstoppable" - "Superiamo gli Ostacoli", il progetto realizzato assieme a Protezione Civile Arvalia per consentire ai tifosi con disabilità di raggiungere comodamente l'Olimpico.

“Unstoppable”, che nasce dalla collaborazione tra AS Roma e Gruppo Toyota, Main Global Partner del Club, con i marchi Toyota, Lexus e KINTO, punta a offrire un servizio di trasporto in piena armonia con i valori di sostenibilità ed inclusività che accomunano AS Roma e il Gruppo Toyota. Il servizio prevede il trasferimento gratuito a bordo dei veicoli Toyota verso lo Stadio dei tifosi con disabilità e dei volontari dell’associazione Arvalia, che si occuperanno di accompagnare i tifosi, di offrire assistenza nel corso di tutta la partita e di organizzare il loro rientro verso le abitazioni.

Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto del match o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento e il settore di riferimento (se Tribuna Tevere o Monte Mario).

Per prenotare il servizio basta contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 351.8484045. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a: trasportodisabiliroma@gmail.com

I parcheggi disabili

Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di abbonamento e/o biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità non deambulanti. Per tutti gli altri tifosi con disabilità sarà a disposizione il parcheggio in viale Alberto Blanc. Per entrare, sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita.

Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio. I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

(asroma.com)

