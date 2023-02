As Roma al fianco di UNHCR per l'Ucraina: il club indosserà una patch contro la Juventus (COMUNICATO)

Una patch nel match contro la Juventus, una raccolta fondi interna finalizzata all’acquisto di alcuni generatori di corrente e la messa all'asta di maglie indossate dai calciatori per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di abiti per donne e bambini, coperte, cibo, stufe e teli isolanti per abitazioni danneggiate. Sono questi i dettagli della quarta collaborazione tra Roma e UNHCR, resi noti dal club giallorosso con un comunicato sul proprio sito.

Questa la nota integrale:

"As Roma è UNHCR uniscono le proprie forze ancora una volta a sostegno delle donne e dei bambini ucraini colpiti dalla guerra.

Anche quest’anno, infatti, il Club indosserà una patch a supporto dell’Agenzia ONU per i Rifugiati in un match di Serie A e lo farà nella sfida dello Stadio Olimpico del 5 marzo contro la Juventus.

La Società, inoltre, avvierà al proprio interno una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di alcuni generatori di corrente, alla quale parteciperanno anche Roma Club e ASD.

Le iniziative sono state annunciate a un anno dallo scoppio del conflitto, dopo il quale almeno 12 milioni di persone vivono senza accesso all’energia elettrica e al riscaldamento.

Le maglie indossate dai calciatori giallorossi saranno messe all’asta e i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di abiti per donne e bambini, coperte, cibo, stufe e teli isolanti per abitazioni danneggiate.

Centinaia di migliaia di famiglie stanno affrontando un rigido inverno in case danneggiate o in edifici inadatti a proteggerli dal gelo, senza energia elettrica, riscaldamento e forniture idriche e senza mezzi di sussistenza.

L’AS Roma è alla quarta collaborazione con UNHCR, dopo quella del 2021 e del 2022.

La Società organizzerà anche un ciclo di incontri di sensibilizzazione nelle scuole, nelle parrocchie nelle ASD e Roma Club con rappresentanti dell’Agenzia ONU per i Rifugiati.

Oltre a partecipare all’asta delle maglie indossate da calciatori, i tifosi potranno contribuire con delle donazioni attraverso diversi canali:

SMS al 45588

sito ufficiale UNHCR

bonifico bancario intestato a UNHCR (IBAN: IT84R0100503231000000211000 - Causale: AS Roma Emergenza Ucraina)

bollettino postale sul conto corrente postale intestato a UNHCR, Numero: 298000 - Causale AS Roma Emergenza Ucraina

conto PayPal"

