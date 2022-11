Roma-Torino: cancelli aperti alle 12:30 (COMUNICATO)

Domenica 13 novembre la Roma scenderà in campo per sfidare il Torino nell'ultimo impegno prima della sosta per il Mondiale. Il match, valido per la quindicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 e la società giallorossa ha pubblicato sul proprio sito ufficiale delle informazioni utili per i tifosi che saranno presenti allo Stadio Olimpico. Questa la nota.

Ultima dell’anno solare nella nostra casa. Sarà la gara numero 23 all’Olimpico del 2022, periodo che ha riportato alla Roma un titolo dal 2008. Domenica 13 novembre è in programma la quindicesima di Serie A: Roma-Torino, alle 15. Non si giocava di domenica alle 15 in casa – con il pubblico presente, escludendo la stagione del Covid – da Roma-Brescia 3-0 del 24 novembre 2019. Servirà la spinta degli oltre 60mila romanisti per tornare alla vittoria in campionato. Andiamo a saperne di più su come vivere il match allo stadio, ricordandovi – se non lo avete già fatto – di registrarvi all’account MYASR per usufruire al meglio dei servizi digitali dell’AS Roma.

Gli orari I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 12:30. Solita indicazione: il consiglio è quello di arrivare in congruo anticipo, almeno 90 minuti prima del fischio di inizio (ore 15). Su viale delle Olimpiadi sarà allestito un punto assistenza e fino alle 15 resterà attivo il Contact Center AS Roma allo 06.89386000. Dalle 12:30 sarà possibile visitare "La Magica Land", il fan village romanista allestito in piazza del Foro Italico, vicino agli ingressi di Curva Sud e Tribuna Tevere. Identico orario di apertura per l'AS Roma Store in viale delle Olimpiadi (ma potrete trovare un altro box dello Store anche all'interno della "Magica Land"). Nei punti vendita troverete diversi articoli. Tra questi: la Dybala Collection, il Third Kit, la maglia New Balance dell'AS Roma ESports, la nuova sciarpa della Roma "Ovunque tu sarai" e la collezione New Balance x Aries.

