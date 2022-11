Femminile, Roma-Wolfsburg: le informazioni per i tifosi che andranno allo stadio

Domani la Roma Femminile affronterà il Wolfsburg nella partita valida per il matchday 3 di Women’s Champions League, in programma alle ore 21. La sfida si disputerà allo Stadio Francioni di Latina, dove saranno presenti oltre tremila tifosi. L'impianto, però, non è ancora sold out e la Roma ha ricordato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale sia il modo in cui comprare i biglietti sia alcune informazioni utili per chi si recherà a vedere la partita.

Questo il comunicato ufficiale della società giallorossa:

Il “Francioni” di Latina si prepara ad accogliere la seconda partita europea in casa della Roma guidata da Alessandro Spugna.

E che partita! Sarà Roma-Wolfsburg, un appuntamento storico contro le forti tedesche, semifinaliste della scorsa edizione del massimo torneo continentale.

Ma sono molti forti anche le nostre giallorosse, a 6 punti in due partite nel girone di coppa, prime in classifica in campionato e fresche vincitrici della Supercoppa Italiana.

La gara – valida per il matchday 3 di Women’s Champions League – è in programma il 23 novembre alle 21.

Si è vicini al sold out con oltre tremila tifosi presenti, ma la possibilità di assistere dagli spalti c'è ancora. Andiamo a saperne di più!

I biglietti

Per poter assistere all’incontro è ancora possibile acquistare i biglietti. I settori disponibili sono la Tribuna Laterale a 5 euro, la Tribuna Vip con hospitality a 50 euro (posti limitati).

Si possono comprare online sul circuito VivaTicket, altrimenti al Francioni il giorno stesso (la biglietteria sarà aperta dalla mattina).

Cosa sapere

Una volta acquistato il tagliando, si ricorda a tutti i tifosi di stampare il pdf in formato cartaceo.

Inoltre, si raccomanda di arrivare allo stadio di Latina – sito in Piazzale Natale Prampolini 1 – intorno alle 19, a due ore dal fischio d’inizio, per evitare code o altri imprevisti a pochi istanti dall’inizio.

Non perderti questo altro capitolo di storia!

(asroma.com)

