AS Roma X Roma: in scena a Trigoria la terza edizione del progetto volto a rinsaldare il rapporto con le società del Lazio (COMUNICATO)

ASROMA.COM - Il progetto AS Roma X Roma è arrivato alla terza edizione. L'iniziativa, svoltasi il 24 e il 25 novembre, ha l'obiettivo di rinsaldare il rapporto con le società che operano in città e nel territorio circostante. Questa la nota ufficiale della società giallorossa: "Il progetto AS Roma x Roma si consolida. Si è tenuta la terza iniziativa del programma avviato dal Club per rinsaldare il rapporto con le società che operano in città e nel territorio circostante.

Sulla scia degli eventi tenuti il 21 aprile e il 15 giugno 2022, in cui erano state ospitate oltre 60 realtà calcistiche di Roma e del Lazio, nella mattinata del 24 novembre le stesse società hanno trovato accoglienza presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

Il progetto mira ad ottenere una collaborazione proficua con le diverse realtà cittadine e regionali, attraverso un momento di confronto e di trasferimento di know-how, rispetto alle metodologie di lavoro dell’AS Roma nel campo dei giovani.

L’evento si è sviluppato in due giorni – tra giovedì 24 e venerdì 25 – con workshop e approfondimenti mirati sui temi tecnici, nutrizionali, educativi e psicologici. Tutti aspetti fondamentali per la formazione di un atleta che si affaccia al professionismo.

I meeting sono stati condotti dai professionisti della società giallorossa, operanti nell'ambito giovanile: medici, preparatori atletici, tutor dell'area educativa, psicologici e nutrizionisti.

Inoltre, il responsabile del Settore Giovanile, Vincenzo Vergine, ha ribadito ai partecipanti come questa collaborazione rappresenti un passaggio chiave nel piano di crescita dei giovani calciatori e dello stesso Settore Giovanile".

