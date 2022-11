AS Roma: Sara Assicurazioni Insurance e Official Partner anche per la stagione 2022-23

Sara Assicurazioni sarà Insurance e Official Partner della Roma anche per la stagione 2022-23. L'ha annunciato la società giallorossa con una nota sul proprio sito ufficiale, spiegando che l'azienda avrà ampia visibilità allo Stadio Olimpico in occasione dei match di Campionato, Coppa Italia ed Europa League e avrà il proprio logo sulle digital properties della squadra capitolina.

Questo il comunicato integrale della Roma:

Sara Assicurazioni, Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club D’Italia, viaggerà insieme all’ AS Roma anche per la stagione 2022-23 in qualità di Insurance e Official Partner del Club.

I due brand condividono radici forti in Italia e una grande attenzione al territorio, aspetti che hanno contribuito alla continuazione del rapporto.

“Rinnovare questa sponsorizzazione testimonia quanto crediamo nel ruolo di aggregazione sociale che riveste il calcio nel nostro paese, e di come costituisca un esempio per il lavoro di squadra.” ha dichiarato il Direttore Generale di Sara Assicurazioni Alberto Tosti. “Come Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI abbiamo a cuore la sicurezza, come dimostrato con la campagna Sara & AS Roma “Fuoriclasse di Sicurezza”. Questa partnership è dunque per noi una grande opportunità per promuovere la cultura della prevenzione del rischio tra i tanti simpatizzanti di questo sport meraviglioso. Saremo lieti di condividere con Clienti, Agenti e Dipendenti le emozioni di questa avvincente stagione e apprezzare insieme, in presenza a Roma, il gioco più amato dagli Italiani”

In qualità di Insurance Partner Sara avrà ampia visibilità allo Stadio Olimpico in occasione dei match di Campionato, Coppa Italia ed Europa League. La collaborazione si estende anche al mondo digitale con la presenza del logo Sara sulle digital properties della AS Roma e la possibilità di entrare in contatto con la fan base giallorossa anche attraverso i canali social, tramite nuove soluzioni come i branded content e con campagne ad hoc.

(asroma.com)

