AS Roma: Enovation Consulting consulente strategico per la sostenibilità (COMUNICATO)

Si apre una nuova collaborazione per la Roma con Enovation Consulting che sarà consulente strategico per la sostenibilità. Come sottolinea il club giallorosso nella nota ufficiale pubblicata "la collaborazione ha portato l'AS Roma a essere selezionata come prima squadra pilota della strategia di sostenibilità calcistica 2030 della UEFA 'Strength Through Unity'". Il comunicato:

AS Roma è lieta di annunciare la collaborazione con Enovation Consulting come consulente strategico ufficiale del Club per la sostenibilità.

L'agenzia anglo-italiana e britannica per la sostenibilità nello sport è stata scelta all’inizio di quest’anno per la sua esperienza nella realizzazione di strategie di sostenibilità su misura e data driven nel settore sportivo. Tra i suoi clienti figurano già Williams Racing, Silverstone Circuit e la FIA.

Enovation Consulting sta guidando l'evoluzione della metodologia del Club, dalla realizzazione di programmi comunitari d'impatto alla definizione di un ambizioso piano di sostenibilità. La strategia del Club sarà lanciata nel corso dell'anno e, per la prima volta nel calcio, vedrà al centro il punto di vista dei tifosi.

I supporter giallorossi sono stati infatti invitati a esprimere la loro opinione sui temi della sostenibilità mediante un sondaggio. L’invito alla partecipazione è arrivato direttamente dai giocatori, attraverso un video trasmesso durante la partita di andata di Europa League contro il Real Betis.

Max Van den Doel, Leader responsible for the Club’s sustainability program, ha dichiarato: "AS Roma sta lavorando duramente per definire un solido programma di sostenibilità per il futuro e siamo concentrati nel garantire che ciò avvenga nel miglior modo possibile. Lavoriamo a una strategia plasmata intorno alle necessità del nostro tempo, assicurandoci sempre che i nostri tifosi siano tenuti al centro del processo".

"La nostra collaborazione con Enovation è già stata, e continuerà ad essere, un fattore determinante per mettere in atto la migliore tabella di marcia possibile per tutti gli obiettivi che vogliamo raggiungere."

Cristiana Pace, CEO e fondatrice di Enovation Consulting, ha dichiarato: "Da oltre un decennio sono coinvolta in progetti legati allo sporto e alla sostenibilità, conosco in prima persona il potere dello sport nell'unire le persone e nel guidare un cambiamento positivo. Sono nata a Roma e capisco il forte legame tra il Club, la sua città e la comunità. Sono molto orgogliosa che la mia società sia stata scelta per supportare l'AS Roma nel suo percorso per diventare un leader della sostenibilità nel calcio italiano ed europeo".

La collaborazione ha portato l'AS Roma a essere selezionata come prima squadra pilota della strategia di sostenibilità calcistica 2030 della UEFA "Strength Through Unity", con progetti sostenuti da Enovation Consulting.

L'AS Roma ed Enovation Consulting continueranno a lavorare insieme per incorporare la strategia di sostenibilità orientata al raggiungimento di obiettivi misurabili, dagli impatti operativi al coinvolgimento dei tifosi e dei partner.

(asroma.com)

