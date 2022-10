Roma-Lecce: cancelli aperti alle 18:15

Dopo la sconfitta contro il Betis, la Roma torna allo Stadio Olimpico. L'avversario è il Lecce di Baroni e il match, valido per la nona giornata di Serie A, andrà in scena domani alle ore 20:45. La società giallorossa ha comunicato sul proprio sito tutte le informazioni utili per l'accesso allo stadio, specificando che i cancelli saranno aperti a partire dalle 18:15. La nota ufficiale.

Tre giorni dopo, riapre casa nostra. Archiviato il Real Betis, torniamo allo OIimpico per la sfida di campionato con il Lecce.

Ecco alcune info utili preziose per per gli oltre 60 mila tifosi che domenica alle 20:45 riempiranno lo Stadio.

Gli orari I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:15. Come sempre, il suggerimento è di arrivare in congruo anticipo: almeno 90 minuti prima dell'inizio della partita. Chi avesse bisogno di info potrà rivolgersi al punto assistenza allestito su viale delle Olimpiadi e fino alle ore 20:45 resterà attivo il Contact Center AS Roma allo 06.89386000.

Parcheggi disabili Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di abbonamento e/o biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità non deambulanti. Per tutti gli altri tifosi con disabilità sarà a disposizione il parcheggio in Viale Alberto Blanc. Per accedervi sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita. Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio. I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

"Superiamo gli ostacoli" Da Roma-Real Betis c'è una grande novità, riservata ai tifosi con disabilità: all’ingresso della Tribuna Tevere è presente un desk dedicato all'assistenza. Qui, ai tifosi ipovedenti e non vedenti saranno consegnati dei dispositivi che consentiranno loro di ascoltare la radiocronaca del match. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto solidale "Superiamo gli ostacoli": con il supporto di Protezione Civile Arvalia, l'AS Roma offre un servizio di accompagnamento da e per lo Stadio Olimpico in occasione di tutte le gare casalinghe. I volontari dell’associazione (tutti driver con certificazione BLSD di primo soccorso) organizzano e gestiscono il trasferimento mediante mezzi omologati, fornendo supporto durante e dopo l’incontro.

La Magica Land Come sempre, dalle 18:15 sarà possibile visitare "La Magica Land", in piazza del Foro Italico, vicino agli ingressi di Curva Sud e Tribuna Tevere. L’area dedicata ai romanisti di ogni età propone sempre diverse attività d’intrattenimento, attraverso le quali immergersi nell’universo Roma a 360 gradi. Dal biliardino ai giochi più tecnologici, il tutto caratterizzato dai colori giallorossi. Con l'immancabile presenza di Romolo.

AS Roma Store Anche per questa partita sarà presente un punto AS Roma Store in viale delle Olimpiadi - aprirà alle 18:15 - e sarà allestito un box all'interno della "Magica Land". Sarà possibile acquistare merchandising ufficiale, a iniziare dalle novità più recenti: "La New Dybala collection" e il third kit.

(asroma.com)