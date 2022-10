HJK Helsinki-Roma: tutte le info per i tifosi giallorossi in trasferta (COMUNICATO)

Giovedì 27 ottobre alle ore 21 la Roma scenderà in campo alla Bolt Arena per affrontare l'HJK Helsinki nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. La società giallorossa ha comunicato tutte le info utili per i tifosi romanisti che andranno in trasferta. Ecco la nota ufficiale: "Tutti i biglietti di HJK Helsinki-Roma, in agenda giovedì 27 ottobre, sono stati inviati alle mail indicate durante l’acquisto del voucher.

Chi entro la serata del 24 ottobre non lo avesse ancora ricevuto, può segnalarlo alla mail trasferta@asroma.it.

Il tagliando non riporta il nome del tifoso romanista che lo ha comprato, ma il suo nominativo, inserito in fase di acquisto (con eventuali variazioni comunicate entro venerdì 21), sarà comunicato alle autorità finlandesi.

Non è obbligatorio stampare il pdf: si potrà entrare alla Bolt Arena mostrando il biglietto dallo smartphone".

(asroma.com)

