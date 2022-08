UFFICIALE: Belotti è della Roma, contratto annuale con opzione per altre due stagioni. PINTO: "Tra i più prolifici in Serie A". Il giocatore: "Club dal fascino incredibile" (COMUNICATO)

ASROMA.COM - Dopo una lunga attesa, arriva finalmente l'ufficialità sul nome di Andrea Belotti. Il trasferimento in giallorosso dell'attaccante ex Torino è stato annunciato sui canali ufficiali della Roma, che trova così un centravanti da affiancare a Tammy Abraham. Di seguito il conunicato in merito:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive.

"Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi", ha dichiarato Belotti nella sua prima intervista in giallorosso.

In Serie A, Belotti ha messo a segno 106 gol in 270 presenze, la maggior parte delle quali con la maglia del Torino, società in cui ha militato per 7 stagioni e di cui è stato a lungo il capitano.

In Nazionale ha conquistato nel 2021 il Campionato Europeo, assieme ai romanisti Spinazzola e Cristante.

“Andrea è uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, con lui alziamo ulteriormente il livello del reparto avanzato", ha commentato il General Manager dell’area sportiva, Tiago Pinto. "La sua determinazione nello scegliere la Roma ha colpito tutti noi e oggi siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova avventura”.

VAI AL COMUNICATO

Come di consueto, arrivano le prime immagini del calciatore in un video che il club pubblica su Twitter , associandolo alle immagini di alcune persone scomparse. Il calciatore, come si nota dagli spezzoni video, vestirà la maglia numero 11.

? ??????? | Andrea Belotti ???

The club is delighted to be able to confirm the signing of the Italy international forward.

We are also proud to continue raising awareness about open missing children cases around the globe. ❤️

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/d1FCMY3HOW

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 28, 2022