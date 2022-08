Roma-Monza: alle 18.15 l'apertura dei cancelli

ASROMA.COM - A poche ore dal fischio d'inizio del match tra Roma e Monza, il club giallorosso dirama una nota con tutte le informazioni utili per i tifosi: apertura dei cancelli, utilizzazione dell'app 'Il Mio Posto' ed aree dedicate per il parcheggio. Di seguito il comunicato in merito:

"Martedì con il Monza ci aspetta un'altra notte profondamente romanista. Più di 60 mila tifosi occuperanno gli spalti dell'Olimpico, che ha fatto così registrare il terzo sold-out consecutivo in questa nuova stagione.

Vediamo tutto quello che c'è da sapere per i tifosi che si recheranno allo Stadio.

Gli orari

Il fischio di inizio è alle 20:45, ma l'Olimpico aprirà alle 18:15. L'ennesimo tutto esaurito rende sempre attuale la raccomandazione di presentarsi ai tornelli con congruo anticipo: almeno 90 minuti prima dell'inizio del match. Chi ne avesse bisogno può rivolgersi al punto assistenza allestito su viale delle Olimpiadi. E fino alle 20:45 è sempre attivo il Contact Center AS Roma allo 06.89386000. App Il mio posto

Il Club ricorda a tutti i tifosi abbonati che, qualora non fosse stato già fatto, è importante aggiornare per tempo sul proprio smartphone la app "Il mio posto", per rendere agevole l'ingresso allo Stadio.

Store & La Magica Land

Già dalle 17:30 sarà possibile fare acquisti allo Store su Viale delle Olimpiadi. Il punto vendita AS Roma resterà aperto anche dopo il match con il Monza. A partire dalle 18:15, invece, specie i più piccoli avranno la possibilità di immergersi ne "La Magica Land". Il fan village romanista ospiterà al proprio interno anche un box dello Store.

Parcheggi disabili