AS Roma: MatchWornShirt nuovo Digital Auction Partner del club (COMUNICATO)

ASROMA.COM - Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale della Roma, la società giallorossa ha annunciato la partnership con MatchWornShirt, diventata nuova piattaforma digitale ufficiale di aste. Questa la nota.

L'AS Roma è lieta di dare il benvenuto alla casa delle maglie da calcio indossate e firmate, MatchWornShirt, come nuova piattaforma digitale ufficiale di aste.

La passione per la propria squadra del cuore e l’amore per il calcio sono alimentati da momenti emozionanti e irripetibili fissati nella memoria di ogni tifoso. L’obiettivo di MatchWornShirt è rendere indelebili e tangibili quei ricordi, permettendo ai tifosi di entrare in possesso di un pezzo di storia del Club: la piattaforma di aste consentirà infatti di fare offerte per le maglie indossate in partita dai giocatori dell’AS Roma.

I tifosi Giallorossi di tutto il mondo avranno così non solo l’occasione di far propria una maglia autentica indossata da un calciatore, ma diventeranno contemporaneamente i primi sostenitori di cause benefiche portate avanti dal Club.

Da oggi sarà infatti disponibile una selezione di maglie indossate in occasione di Roma–Shakhtar Donetsk, gara di esordio del kit away della stagione 2022-23. Acquistare una di queste maglie permetterà di sostenere la raccolta fondi a favore delle vittime della guerra in Ucraina: il ricavato di questa prima asta contribuirà al lavoro vitale che l'UNHCR sta svolgendo sul territorio.

Il fondatore di MatchWornShirt, Bob Zonderwijk, ha commentato: "Dietro ogni maglia c'è una storia, e questo è l'obiettivo di MatchWornShirt, rendere disponibile ai tifosi un pezzo di storia e portarlo a casa. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a una nuova era per i tifosi dell’AS Roma e di avvicinarli come mai prima d'ora al Club che amano".

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE