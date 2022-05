Roma-Feyenoord: sold out all'Olimpico per assistere alla finale di Conference League. Alle 18.30 l'apertura dei cancelli

ASROMA.COM - Sarà sold out anche allo Stadio Olimpico: come comunicato sui canali ufficiali della Roma è stato infatti raggiunto il tetto delle 50mila presenze per seguire il match tra i giallorossi e il Feyenoord dai maxi schermi istallati, appunto all'Olimpico. Di seguito il comunicato diffuso dalla società in merito:

"Con la mente a Tirana, con il cuore e tutti i sentimenti all’Olimpico, che stasera sarà sold out! Saremo 50 mila allo Stadio!

In Albania si gioca la finale di Conference League, Roma-Feyenoord. A Roma si scrive un altro pezzo di storia, con la gente romanista.

L’ennesima risposta di amore dei tifosi, in una stagione da protagonisti assoluti sugli spalti.

Stavolta, anche se non ci saranno i calciatori che correranno sul prato verde, sarà come vivere una partita qualsiasi della Roma dal vivo.

Ecco alcune indicazioni utili per la serata.

Cancelli aperti alle 18:30

La Società consiglia di arrivare con almeno 120 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio del match (le 21).

I cancelli dello Stadio apriranno alle 18:30. Per non creare confusioni e lungaggini agli accessi, è bene controllare sul biglietto il proprio varco di entrata.

Sarà disponibile un punto assistenza ticketing presso il Box 4 di Via Nigra, a partire dalle ore 17, per qualsiasi chiarimento o dubbio sui vostri titoli di accesso. Ma non sarà possibile acquistare i biglietti in loco, la vendita proseguirà solo online fino alle 21 di mercoledì 25.

AS Roma Store allestiti

Per l’evento, saranno allestiti degli AS Roma Store all’esterno della Tribuna Monte Mario, della Curva Sud e dei Distinti Sud.

Punti dove sarà possibile acquistare merchandising ufficiale e anche la nuova t-shirt giallorossa, “All roads lead to AS Roma”.

