As Roma, i Friedkin acquistano 6 milioni di azioni del club (COMUNICATO)

ASROMA.COM - Continua l'impegno dei Friedkin nei confronti della Roma. Dopo aver annunciato un'OPA per uscire dalla Borsa, i proprietari americani hanno acquisito 6 milioni di azioni del club al prezzo di 0,43€ ciascuna. Ecco il comunicato: "Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. (l’“Emittente”) comunicata dall’Offerente in data 11 maggio 2022 (l’“Offerta”), l’Offerente comunica che, in data odierna, ha eseguito le seguenti operazioni di acquisto, aventi ad oggetto azioni ordinarie dell’Emittente (codice ISIN IT0001008876), soggette a obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti. Le operazioni sono state effettuate tramite Equita SIM S.p.A. Si precisa che le operazioni di acquisto oggetto del presente comunicato sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore ad Euro 0,43 per azione (i.e., il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria nel contesto dell’Offerta)".

VAI ALLA NOTA UFFICIALE

Il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, aggiunge che con questa operazione la quota di proprietà dei Friedkin della società giallorossa è arrivata all'87,75%, crescendo così di quasi un punto percentuale.