UFFICIALE: Calafiori in prestito al Genoa. Il GM Spors: "Contenti di averlo con noi"

Sembrava destinato al Cagliari, invece il futuro di Riccardo Calafiori, almeno per i prossimi mesi, sarà al Genoa. Il terzino sinistro classe 2002 si trasferisce in prestito fino al prossimo 30 giugno al club ligure, in mattinata sono arrivati gli annunci ufficiali dei club. Questo quello della Roma:

L'AS Roma rende noto di aver ceduto Riccardo Calafiori al Genoa a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022.

Cresciuto nel settore giovanile del Club, il 19enne ha giocato 18 partite in giallorosso segnando una rete.

In bocca al lupo, Riccardo!

E così ha accolto Calafiori il Genoa:

Un nuovo innesto per l’organico. L’esterno Riccardo Calafiori, nato a Roma il 19 maggio 2002, è un giocatore del Genoa e vestirà la maglia numero 16. Arriva a titolo temporaneo dall’As Roma dove si è formato, a livello calcistico, fino al debutto in prima squadra nel 2020. Con i giallorossi ha giocato e segnato in Serie A, scendendo in campo anche in Europa League e Conference League. Fa parte della Nazionale Under 21 italiana e ha all’attivo numerose convocazioni con le rappresentative nazionali giovanili.

Questo il commento da parte del General Manager del club Johannes Spors: “Siamo contenti di avere con noi un giocatore giovane e talentuoso come Calafiori, che ci aiuterà con le sue qualità”.

