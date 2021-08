Roma Femminile, ufficiale: Kajzba è una nuova calciatrice giallorossa. L'attaccante: "Onorata di far parte di questa squadra" (FOTO, VIDEO e COMUNICATO)

ASROMA.COM - Nuovo tassello per la Roma Femminile di Alessandro Spugna, che si assicura le prestazioni di Nina Kajzba. L'attaccante del 2004 arriva dal ZNK Pomurje. Di seguito il comunicato del club giallorosso:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Nina Kajzba. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2023.

Kajzba è un’attaccante centrale. Nata a Celje in Slovenia il 4 aprile del 2004, proviene dal ZNK Pomurje, squadra con cui ha segnato ben 32 reti in 14 partite. Uno dei gol è arrivato nelle 4 presenze raccolte in Champions League.

“La Roma rappresenta un’opportunità enorme, mi sento fortunata e onorata di entrare a far parte di questa squadra e di questa Società”, ha dichiarato Nina nella sua prima intervista in giallorosso. “Questa sarà la mia prima stagione lontana da casa. Sono ambiziosa e ho voglia di dimostrare che anche una giovane può giocare all’estero ed esprimere al meglio le proprie qualità”

Durante l’ultima stagione è arrivato il suo esordio nella nazionale maggiore slovena in un’amichevole vinta per 5-0 contro la Slovacchia.

“Siamo felici di dare il benvenuto nella famiglia dell’AS Roma a Nina Kajzba”, ha dichiarato l’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli. “Nina è una calciatrice ancora molto giovane ma di grande prospettiva e talento. Siamo sicuri che con noi potrà crescere e migliorarsi”.

Benvenuta, Nina!

Questa la versione integrale delle parole spese dalla calciatrice:

"E' la prima stagione lontana dal mio paese, ora sono qui in Italia. Sono giovane e ambiziosa, voglio uscire dalla mia comfort zone e dimostrare che anche se sei giovane puoi giocare all'estero e mostrare le tue qualità, basta essere coraggiosi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, specialmente la mia famiglia. E' un'opportunità enorme. Mi sento fortunata ed onorata di far parte di questa squadra e di questa società. Da questa esperienza mi aspetto di mostrare quanto valgo, migliorare ogni giorno come giocatrice e persona. I primi giorni sono stati incredibili, le mie compagne sono gentili, ho percepito la loro forza e la loro gentilezza. Ci si aiuta in ogni modo, è fantastico. Voglio riuscire a contribuire alle vittorie della squadra, non importa se segnando, facendo assist, o correndo per evitare di subire un gol. Voglio dare tutta me stessa ed impegnarmi al 100% in allenamento, voglio sfruttare ogni opportunità ed aiutare la squadra a vincere. Forza Roma!".