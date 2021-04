As Roma: con Hyundai e Edison spostamenti più sostenibili nel rispetto dell'ambiente (VIDEO)

Con un comunicato ufficiale la Roma ha reso nota la sinergia tra Hyundai ed Edison all'insegna della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente:

"Hyundai e Edison uniscono le forze per rendere gli spostamenti dell’AS Roma sempre più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Grazie alla sinergia tra Hyundai, Main Global Partner dell’AS Roma, e Edison da oggi giocatori, membri dello staff e personale del centro sportivo giallorosso potranno ricaricare le batterie delle proprie auto in tutta comodità.

Edison, Official Energy Partner dei giallorossi, ha infatti dotato il centro sportivo di colonnine che permettono di ricaricare le vetture sia in corrente alternata fino a 7,4 kW - per il personale presente tutto il giorno presso il centro sportivo - sia in corrente continua fino a 25 kW per chi ha necessità di ricariche più veloci. In questo modo le KONA Electric in dotazione alla Roma fornite da Hyundai potranno essere ricaricate senza sforzi all’interno del centro sportivo.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di un’ampia sensibilità della AS Roma e dei suoi due partner verso tematiche di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, aspetti al centro della quotidianità dei protagonisti del progetto".

(asroma.com)