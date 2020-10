As Roma: approvato il progetto di bilancio. Perdite per 204 milioni, ricavi a 141. Aumento di capitale da 210 e non più da 150 milioni (COMUNICATO UFFICIALE)

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Roma ha pubblicato i dati del proprio bilancio, il cui progetto è stato approvato oggi. "La perdita di gruppo al 30 giugno 2020 è pari a 204,0 milioni di euro, rispetto alla perdita di 24,3 milioni di euro dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019" sottolinea il club giallorosso.

Che poi affronta le motivazioni che hanno portato al peggioramento dei dati dal 30 giugno 2019 ad oggi: "In particolare, - si legge - le differenze negative registrate rispetto al precedente esercizio sono dovute alla partecipazione alla UEFA Europa League, che ha generato ricavi significativamente inferiori rispetto a quelli ricevuti per la partecipazione alla UEFA Champions League, a minori ricavi per sponsorizzazioni, ed a minori plusvalenze realizzate nel corso delle sessioni della campagna trasferimenti, solo parzialmente compensati dalla riduzione dei costi, in particolare del costo del personale tesserato. Inoltre, l’esercizio 2019/20 risente degli impatti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento emanate da parte delle autorità pubbliche delle aree interessate, che hanno caratterizzato lo scenario nazionale e internazionale a partire dal mese di gennaio 2020".

Più avanti, sul finire della relazione quando si fa riferimento alle previsioni sull'evoluzione della gestione e la continuità aziendale, si scopre come il termine ultimo per l'aumento di capitale inizialmente fissato per il prossimo 31 dicembre, scalerà all'ultimo giorno del 2021 per un ammontare di 210 milioni, invece dei 150 previsti dalla precedente gestione societaria. Questa scelta sarà sottoposta alla prossima assemblea degli azionisti in programma il 9 dicembre.

(asroma.com)