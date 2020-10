AS Roma: Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 dicembre alle 15 (COMUNICATO)

"L’Assemblea degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, per il giorno 9 dicembre 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 dicembre 2020 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1) Informativa ai soci ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.23 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 58 della direttiva (UE) 2017/1132 in merito all’art. 2447 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Proroga della delega e incremento dell’ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all’aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall’assemblea in data 28 ottobre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1) Approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998;

2.1) Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);

2.2) Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante);

3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, e del Decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020

In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020,(di seguito il “Decreto”) nonché del decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha esteso l’efficacia delle misure contenute nell’art. 106, commi da 2 a 6, del Decreto sino al 31 dicembre 2020, l’intervento in Assemblea degli Azionisti potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“T.U.F.”), come individuato al successivo paragrafo “Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società” (di seguito “Rappresentante Designato”). Al citato Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del T.U.F., in deroga all’art. 135- undecies, comma 4, del medesimo decreto, come indicato al successivo paragrafo “Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società”.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del Decreto, fermo quanto precede, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento della stessa, potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.