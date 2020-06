As Roma: deliberato l'ammontare dell'Aumento di Capitale in 150 milioni di euro

La Roma, tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, ha reso noto l'ammontare dell'Aumento di Capitale deliberato durante il Consiglio di Amministrazione. Questo il comunicato della società giallorossa:

"Il Consiglio di Amministrazione dell'As Roma, riunitosi in data odierna, in esecuzione dei poteri conferitegli dall'Assemblea degli azionisti del 28 ottobre 2019, ha deliberato l'ammontare dell'Aumento di Capitale, la cui esecuzione è fissata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020, in Euro 150.000.000".

