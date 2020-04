As Roma: i calciatori e lo staff tecnico rinunciano a 4 mesi di stipendio. Fienga: "Tutti hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo Club"

Ora è arrivata anche l'ufficialità. Per via dell'emergenza Covid-19 i calciatori della Roma, insieme a Fonseca e allo staff hanno deciso di loro spontanea volontà di tagliarsi 4 mesi di stipendi: "I calciatori dell'ASRoma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19."

I calciatori dell'#ASRoma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19. pic.twitter.com/WIm99L0HMR — AS Roma (@OfficialASRoma) April 19, 2020

A tal proposito è arrivato anche il messaggio del Ceo Guido Fienga: "Parliamo sempre dell’unità di intenti della nostra Società e, attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo stipendio per il resto della stagione, i giocatori, l’allenatore e il suo staff hanno dimostrato che siamo davvero tutti assieme. Dzeko, tutti i giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo Club e li ringraziamo anche per il loro magnifico gesto nei confronti dei nostri dipendenti”

(asroma.com)

