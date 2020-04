AS Roma, approvata la Relazione Finanziaria Semestrale: invariati i risultati economici, patrimoniali e finanziari (COMUNICATO)

Oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Roma dove è stata approvata la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2019 aggiornata alla data odierna, relativa all'andamento gestionale del primo semestre dell’esercizio sociale 2019-2020. "La Relazione era già stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2020, ma la sua pubblicazione era stata rinviata per tenere conto delle nuove incertezze manifestatesi in conseguenza della diffusione del virus Covid-19 e delle relative misure di contenimento adottate dalle Autorità nazionali ed internazionali, che stanno caratterizzando lo scenario mondiale (...). Restano invariati i risultati economici, patrimoniali e finanziari consolidati relativi ai primi sei mesi dell'esercizio. È quanto si legge nel comunicato pubblicato dalla Roma in cui viene anche aggiunto: "Alla data di approvazione della presente Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata l’azionista di riferimento ASR SPV LLC, per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A., ha già versato l’importo complessivo di 89,1 milioni di euro e la Società non ritiene necessari ulteriori provvedimenti".

(ASRoma.com)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE