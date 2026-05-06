Trigoria: seduta in vista del Parma. Personalizzato programmato per Malen, a parte Pellegrini, Zaragoza e Dovbyk (FOTO E VIDEO)

Secondo allenamento della settimana per la Roma, che questo pomeriggio è scesa in campo per preparare la sfida in casa del Parma. La squadra di Gasperini sarà impegnata domenica alle 18 allo Stadio Tardini, quando conoscerà già il risultato della Juventus, impegnata sabato sera contro il Lecce. Donyel Malen ha svolto lavoro personalizzato come da programma prestabilito, mentre hanno lavorato a parte Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza.







