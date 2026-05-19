Trigoria: seduta di scarico. Per Koné lavoro personalizzato in campo. Ancora out Pellegrini, Venturino e Zaragoza

La Roma si prepara all'ultimo appuntamento di Serie A che, di fatto, vale una stagione. Archiviato il derby, gli uomini guidati da Gian Piero Gasperini sono scesi nuovamente in campo a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso per una seduta di scarico. Ancora lavoro personalizzato per Koné che spera di recuperare per il match di domenica sera al Bentegodi. Le condizioni del numero 17 francese sono quelle che lasciano più speranze a Gasperini tra i calciatori indisponibili. Pellegrini, Venturino e Zaragoza, infatti, non si sono ancora allenati con il resto del gruppo.