Trigoria, Pellegrini e Dovbyk sono tornati ad allenarsi in gruppo (VIDEO)

Buone notizie per la Roma a Trigoria. Nella seduta di allenamento odierna, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. I due calciatori, che nei giorni scorsi avevano seguito programmi di lavoro differenziato, si sono aggregati ai compagni agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il recupero del capitano e dell'attaccante ucraino fornisce nuove opzioni tattiche al tecnico in vista delle ultime due sfide decisive della stagione.

La Roma ha condiviso sui suoi social il video dell'ingresso in campo dei giocatori e di Gasperini, con Dovbyk al rientro, abbracciato e accompagnato da Hermoso.



