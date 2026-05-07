Trigoria: Malen in gruppo, Pellegrini e Zaragoza a parte

Nella seduta pomeridiana svolta oggi a Trigoria, Donyell Malen è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Il lavoro personalizzato svolto nella giornata di ieri rientrava in un programma di recupero prestabilito e non desta preoccupazioni in vista della sfida contro il Parma. L'attaccante olandese guiderà il reparto offensivo della Roma domenica pomeriggio.

Situazione diversa per Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza. Entrambi hanno proseguito con il lavoro individuale a soli tre giorni dal prossimo impegno di campionato. La loro presenza contro gli emiliani appare improbabile. L'obiettivo dello staff medico è recuperare il capitano giallorosso per il derby contro la Lazio della settimana successiva o per l'ultima giornata di Serie A contro il Verona.