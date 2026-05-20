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Trigoria: in gruppo Konè e Venturino. Difficile il recupero di Pellegrini

20/05/2026 alle 12:47.
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Arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini dall'allenamento odierno. Come scrive Filippo Biafora, infatti, hanno lavorato in gruppo sia Manù Konè che Lorenzo Venturino che dunque con ogni probabilità saranno a disposizione a Verona. Più difficile il recupero di Lorenzo Pellegrini.