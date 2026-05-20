Trigoria: in gruppo Konè e Venturino. Difficile il recupero di Pellegrini

Arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini dall'allenamento odierno. Come scrive Filippo Biafora, infatti, hanno lavorato in gruppo sia Manù Konè che Lorenzo Venturino che dunque con ogni probabilità saranno a disposizione a Verona. Più difficile il recupero di Lorenzo Pellegrini.

Buone notizie per #Gasperini, che ritrova in gruppo #Koné e #Venturino, assenti nel derby di domenica. Molto difficile un recupero di #Pellegrini per l'ultima di campionato #ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 20, 2026



