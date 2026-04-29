Trigoria, Koné torna in gruppo. Lavoro differenziato per Pellegrini e Dovbyk

La Roma è tornata in campo nel pomeriggio a Trigoria per proseguire la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina. La novità principale della giornata riguarda Manu Koné, che è tornato a lavorare regolarmente insieme al resto del gruppo. Hanno invece svolto un lavoro differenziato gli infortunati Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. Assente con permesso autorizzato Robinio Vaz: l'attaccante riprenderà regolarmente gli allenamenti nella seduta prevista per domani.