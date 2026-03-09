Clicky

Trigoria: torna in gruppo Hermoso. Primi approcci con il campo per Soulè

09/03/2026 alle 13:48.
hermoso-25

Dopo la sconfitta contro il Genoa, questa mattina la Roma è tornata a lavorare a Trigoria in vista della sfida di Europa League contro il Bologna. Buone notizie per Gasperini, con Mario Hermoso che è tornato a lavorare in gruppo. Notizie incoraggianti anche da Soulè, che ha avuto i primi approcci con il campo e sta provando a superare definitivamente la pubalgia.