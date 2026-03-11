Trigoria, rifinitura pre-Bologna: Soulé si allena ancora a parte (FOTO)

Vigilia di Europa League a Trigoria. La Roma sta svolgendo in questi minuti la seduta di rifinitura in vista della partenza per Bologna, dove domani affronterà i rossoblù nell'andata degli ottavi di finale. Gian Piero Gasperini ha potuto lavorare con il gruppo quasi al completo. L'unica eccezione riguarda infatti Matias Soulé: l'attaccante argentino, reduce dal problema di pubalgia che lo tiene in dubbio, si è allenato a parte rispetto al resto dei compagni. Proseguono invece il loro percorso di recupero gli infortunati di lungo corso Artem Dovbyk e Paulo Dybala.

A bordo campo è presente il senior advisor Claudio Ranieri a seguire i lavori della squadra.

15:11 - Durante la seduta la squadra si è divisa in due gruppi.

Con le casacche: Mancini, Ndicka, El Aynaoui, Malen, Tsimikas, Ghilardi, Cristante, Vaz, Pellegrini, Rensch.

Senza casacche: Hermoso, Ziolkowski, El Shaarawy, Zaragoza, Pisilli, Wesley, Koné, Angelino, Celik, Venturino.



