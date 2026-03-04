Trigoria: personalizzato per Dybala, ancora a parte Hermoso e Soulé. Ferguson è a Brighton per sostenere visite specialistiche

La Roma continua a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'insidiosa trasferta di Genova contro il Genoa di Daniele De Rossi, in programma domenica alle ore 18 e valida per la ventottesima giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono allenati in mattinata e arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori infortunati o non al meglio della forma fisica: Paulo Dybala ha svolto una seduta personalizzata, mentre Matias Soulé e Mario Hermoso hanno lavorato nuovamente a parte. Terapie, invece, per Artem Dovbyk.

Evan Ferguson ha lasciato la Capitale e, in accordo con il club giallorosso, è volato a Brighton per sottoporsi a delle visite specialistiche per cercare di risolvere il problema alla caviglia.