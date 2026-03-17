Trigoria: a parte Mancini, Celik e Koné. Personalizzato per Soulé. In campo El Aynaoui. Ranieri e Massara assistono alla seduta (FOTO E VIDEO)

La Roma si è ritrovata questo pomeriggio al centro sportivo "Fulvio Bernardini" per proseguire la preparazione in vista dei prossimi impegni. La seduta è stata caratterizzata da diverse gestioni individuali per alcuni elementi della rosa di Gian Piero Gasperini. Gianluca Mancini, Zeki Celik e Manu Koné non si sono allenati con il resto dei compagni, svolgendo un lavoro specifico a scopo puramente precauzionale. Allenamento personalizzato anche per Matías Soulé, mentre hanno continuato a lavorare a parte Paulo Dybala e Artem Dovbyk, impegnati nel recupero dai rispettivi problemi fisici. Regolarmente in campo EL Aynaoui. Ad asssistere all'allenamento anche Ranieri e Massara.



