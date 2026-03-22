Trigoria, lunedì di riposo per i giallorossi: la ripresa fissata per martedì pomeriggio

In seguito alla vittoria casalinga ottenuta contro il Lecce grazie alla rete di Robinio Vaz, Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Il gruppo giallorosso non scenderà in campo nella giornata di domani, lunedì 23 marzo, per ricaricare le energie dopo l'intenso ciclo di impegni ravvicinati tra campionato ed Europa League.
L'appuntamento al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" è fissato per martedì pomeriggio. La ripresa degli allenamenti darà ufficialmente il via alla preparazione durante la sosta per le nazionali. Mentre molti calciatori lasceranno la Capitale per rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni, lo staff tecnico lavorerà con il resto della rosa rimasto a Trigoria.