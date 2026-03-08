Nessuna sosta per la Roma che, all'indomani della sconfitta per 2-1 subita a Marassi contro il Genoa, tornerà immediatamente al lavoro per preparare i prossimi impegni. La squadra di Gian Piero Gasperini è infatti attesa domani mattina al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Una seduta per metabolizzare il passo falso in terra ligure e voltare subito pagina in vista del match europeo contro il Bologna.
Trigoria, fissata per domani mattina la ripresa degli allenamenti
08/03/2026 alle 21:31.