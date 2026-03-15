Trigoria: domani mattina la ripresa degli allenamenti

Continua il tour de force della Roma, reduce dalla pesante sconfitta per 2-1 in casa del Como. Il ko ha sancito il sorpasso in classifica dei lariani e ora i giallorossi sono scivolati al sesto posto a -3 proprio dagli uomini di Cesc Fabregas, saliti in quarta posizione. I capitolini sono chiamati a dimenticare questo passo falso e Gian Piero Gasperini ha fissato la ripresa degli allenamenti al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella mattinata di domani. La Roma inizierà quindi la preparazione in vista del big match contro il Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico.