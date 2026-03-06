Trigoria, allenamento mattutino: ancora a parte Hermoso e Soulé (FOTO)

La Roma continua a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della trasferta di Genova contro il Genoa di Daniele De Rossi, in programma domenica alle ore 18 e valida per la ventottesima giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono allenati in mattinata e l'allenatore ha rinunciato nuovamente a Paulo Dybala, Matias Soulé e Mario Hermoso: il primo si è sottoposto in mattinata a un intervento mininvasivo di artroscopia esplorativa al ginocchio , mentre il secondo e il terzo hanno lavorato nuovamente a parte e non saranno a disposizione per Genoa-Roma. Artem Dovbyk, invece, ha proseguito con le terapie.