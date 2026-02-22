Trigoria, Gasperini concede un giorno di riposo: martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

La Roma non sbaglia e batte 3-0 la Cremonese allo Stadio Olimpico grazie alle reti di Bryan Cristante, Evan Ndicka e Niccolò Pisilli. Vittoria importantissima per gli uomini di Gian Piero Gasperini, i quali blindano il quarto posto in classifica e si portano a +4 sulla Juventus quinta a una settimana dallo scontro diretto. In seguito al successo contro la formazione grigiorossa, l'allenatore dei capitolini ha premiato la squadra e ha concesso un giorno di riposo: la ripresa degli allenamenti è fissata nella giornata di martedì pomeriggio, quando inizierà la preparazione in vista del big match contro la Vecchia Signora.