Trigoria: El Shaarawy parzialmente in gruppo. A parte Dybala, Soulé, Hermoso, Ferguson e Dovbyk

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'attesissimo big match contro la Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono scesi in campo in mattinata e la buona notizia riguarda Stephan El Shaarawy, il quale si è allenato parzialmente in gruppo. Restano da valutare le condizioni di Mario Hermoso, Paulo Dybala e Matias Soulé: sia il difensore centrale spagnolo sia i due attaccanti argentini hanno svolto una seduta personalizzata come Artem Dovbyk ed Evan Ferguson.